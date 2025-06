Bei einem Verkehrsunfall in Lingen (Landkreis Emsland) ist ein 15 Jahre alter Fahrradfahrer schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, kollidierte er am Freitagnachmittag mit dem Auto eines 88 Jahre alten Mannes, nachdem dieser ihm in einem Kreisverkehr die Vorfahrt genommen hatte. Der 15-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Pkw blieb unverletzt.