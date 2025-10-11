In Teichen werden in Thüringen Süßwasserfische wie Karpfen aufgezogen. Einer der großen Teiche wurde jetzt abgefischt.

Karpfen gehören zur den Süßwasserfischen, die in Thüringen für den Verkauf herangezogen werden.

Ilmenau - Ein 16 Hektar großer Fischteich ist bei Ilmenau abgefischt worden. Der Förderkreis Ilmenauer Teichlandschaft erwartet etwa vier Tonnen Fisch, hauptsächlich Karpfen, aber auch Schleien und andere Süßwasserfische. Im Herbst werden vielerorts in Thüringen Teiche abgefischt. Dazu wird das Wasser abgelassen und die Tiere werden mit Netzen gefangen. Rund 50 Betriebe gibt es im Freistaat, die Speisefische aufziehen.

Weil viele von ihnen wegen Trockenheit und zeitweise zu hoher Wassertemperaturen im Sommer Probleme hatten, gab das Umweltministerium kürzlich rückwirkend Fördergelder in Höhe von rund 180.000 Euro frei.

Im vergangenen Jahr wurden in Thüringen etwa 807 Tonnen Speisefisch erzeugt, wie aus Daten des Landsamtes für Statistik hervorgeht. Das war ein Rückgang von vier Tonnen gegenüber 2023. Unter dem Fang waren 165 Tonnen Karpfen. Der Karpfen nimmt laut Landesamt mit einem Fünftel den zweitgrößten Anteil an der Thüringer Speisefischerzeugung nach der Forelle ein.