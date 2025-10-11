Von dpa

In Gießen fallen Schüsse, es gibt Verletzte. Was bisher bekannt ist.

Schüsse in Gießen: Was wir wissen und was nicht

Es gibt drei Verletzte nach Schüssen auf dem Gießener Marktplatz.

Gießen - Ein Unbekannter gibt auf dem Marktplatz in Gießen mehrere Schüsse ab. Vieles ist noch unklar.

Was wir wissen

Die Tat: Ein Unbekannter hat auf dem Marktplatz von Gießen in Hessen mehrere Schüsse abgegeben.

Der Tatort: Die Schüsse fielen am Nachmittag auf dem Marktplatz in Gießen. Laut Polizei ereignete sich die Tat um kurz nach 15 Uhr.

Verletzte: Drei Menschen wurden bei dem Vorfall verletzt. Angaben zur Schwere der Verletzungen liegen noch nicht vor.

Täter: Der Täter sei zu Fuß auf der Flucht. Die Ermittlungen dauern an.

Gefährdungslage: Nach Angaben der Polizei wird derzeit nicht davon ausgegangen, dass eine Gefährdung für die Bevölkerung besteht.

Was wir nicht wissen