Gießen - Nach den Schüssen mit drei Verletzten in der Gießener Innenstadt hat die Polizei einen Tatverdächtigen gefasst. Die Festnahme sei am Abend erfolgt, sagte ein Polizeisprecher in Gießen. Am Nachmittag hatte der Schütze den Angaben zufolge in einem Sportwettengeschäft mehrere Schüsse abgegeben, danach vor der Tür einen weiteren. Die drei Opfer seien alle in dem Geschäft getroffen worden, in Lebensgefahr schwebt laut Polizei niemand.