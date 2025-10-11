Hildesheim - Titelverteidiger BR Volleys steht im Finale des Ligacups. Die Berliner besiegten die Volleys Herrsching in Hildesheim mit 3:0 (25:16, 25:21, 25:20). Vor allem Neuzugang Nolan Flexen überzeugte erneut. Im Endspiel am Sonntag (18.00 Uhr/Dyn) trifft der deutsche Rekordmeister auf die SVG Lüneburg.

Beide Teams standen sich in diesem Jahr schon in der Finalserie um die deutsche Meisterschaft gegenüber, die die Berliner deutlich für sich entschieden.

Der Ligacup findet wie in den letzten Jahren kurz vor dem Saisonstart in der Bundesliga statt. In diesem Jahr sind acht Bundesligisten dabei. Der Kader der Berliner ist wegen der WM erst seit einer Woche komplett. Zum Auftakt am Freitag hatte das Team von Trainer Joel Banks die Netzhoppers Königs Wusterhausen besiegt.