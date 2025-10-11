Im dritten Bundesligaspiel verliert Alba bereits zum zweiten Mal. Auch, wenn die Niederlage in Würzburg unglücklich ist, wird der Druck jetzt nicht weniger werden.

Berlin - Alba Berlin hat in der Basketball-Bundesliga einen Fehlstart hingelegt. Die Berliner verloren am Samstagabend nach einem Krimi bei den Fitness First Würzburg Baskets mit 92:96 (55:51). Für das Team von Trainer Pedro Calles war es schon die zweite Niederlage im dritten Spiel. Beste Berliner Werfer waren Norris Agbakoko mit 16 und Jonas Mattisseck und Boogie Ellis mit je zwölf Punkten.

Von Beginn an entwickelte sich eine schnelle und hektische Partie. Die Gäste trafen gleich ihre Drei-Punkte-Würfe, allerdings zunächst nicht aus der Nah- und Mitteldistanz. So war die frühe 12:6-Führung schnell wieder dahin. Alba hatte vor allem unter dem Korb Probleme, die Würzburg immer wieder nutzte. Die Führung wechselte nun hin und her.

Alba zeigt Nerven

Ein richtiger Spielfluss wollte aber nicht so aufkommen. Zumal es im zweiten Viertel immer hitziger wurde. Würzburg agierte sehr hart, bekam dafür auch mehr Fouls. Wegen Meckerns kassierten sie zudem zwei technische Fouls hintereinander. Aber das motivierte die Gastgeber, denn die trafen nun einen Dreier nach dem anderen. Alba blieb dennoch ruhig, machte noch vor der Pause aus einem Vier-Punkte-Rückstand einen Vier-Punkte-Vorsprung.

Nach dem Seitenwechsel häuften sich dann aber wieder die Fehler bei den Gästen. Im dritten Viertel wuchs der Rückstand dann auf sieben Punkte an (68:75). Würzburg hatte immer eine Antwort – oft mit erfolgreichen Dreiern. Aber Alba kämpfte sich zurück und drehte die Partie noch einmal. Bis 24 Sekunden vor Ende lagen sie noch 92:91 vorn, bis Marcus Carr einen Drei verwandelte. Fünf Sekunden vor Ende scheiterte Malte Delow mit einem Dreier und vergab so den möglichen Sieg.