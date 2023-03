Berlin - Ein 16-Jähriger hat sich unter Drogen und ohne gültigen Führerschein eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Der Jugendliche war am Samstagabend zusammen mit einem 17-Jährigen in einem Mietauto auf der Pankstraße in Berlin-Mitte unterwegs, berichtete die Polizei am Sonntag. Als Polizisten ihn kontrollieren wollten, flüchtete er mit dem Wagen.

Dabei fuhr er demnach mit überhöhter Geschwindigkeit und missachtete mehrere rote Ampeln. Andere Autofahrer hätten teils stark abbremsen müssen. In der Wiesenstraße hielten die beiden Jugendlichen laut Polizei an, sprangen aus dem Auto und flüchteten. Polizisten nahmen den 16 Jahre alten Fahrer und seinen Begleiter kurz darauf fest.

Ein durchgeführter Drogenschnelltest schlug bei dem 16-Jährigen positiv an, einen gültigen Führerschein besaß er nicht. In dem Mietauto fanden Beamte eine Plastiktüte mit mutmaßlichen Betäubungsmitteln. Nun ermittelt die Polizei wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln sowie wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.