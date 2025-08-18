Die Polizei wird am Abend zum Windberg in Freital gerufen. Dort waren zwei Jugendliche auf einen wichtigen Funkmast geklettert. Der Mast musste abgeschaltet werden.

Freital - Zwei Teenager sind in Freital (Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) auf einen Funkmast geklettert und haben so dafür gesorgt, dass dieser für 2,5 Stunden außer Betrieb gesetzt wurde. Ob es wegen der Abschaltung zu Störungen kam, konnte die Polizei nicht sagen. Laut einem Sprecher ist der Funkmast wichtig für Telefon und Internet.

Nach Angaben der Polizei kletterten die 15 und 16 Jahre alten Jugendlichen den Mast auf dem Windberg am Sonntagabend weit hoch. Höhenretter holten die beiden unverletzt wieder herunter. Gegen die beiden Jungen wird nun wegen Hausfriedensbruch ermittelt. Passanten hatten die Teenager beobachtet und die Polizei gerufen, wie es hieß.