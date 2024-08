Cottbus - Drittliga-Aufsteiger FC Energie Cottbus muss im nächsten Spiel auf seinen Trainer Claus-Dieter Wollitz verzichten. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat dem 59-Jährigen ein Innenraumverbot für das nächste Meisterschaftsspiel auferlegt. Dies entschied das Schiedsgericht im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss. Grund sei unsportliches Verhalten. Der Trainer hat dem Urteil zugestimmt, es ist somit rechtskräftig.

Wollitz hatte sich nach Abpfiff der ersten Halbzeit des Drittligaspiels gegen Arminia Bielefeld (1:2) am 4. August 2024 unsportlich gegenüber Schiedsrichter Tom Bauer verhalten und daraufhin vom Unparteiischen die Rote Karte gesehen.

Wollitz ist es nicht gestattet, beim Spiel gegen Dynamo Dresden am Freitag (19.00 Uhr) im Stadioninnenraum zu sein. Das Verbot beginnt jeweils eine halbe Stunde vor Spielbeginn und endet eine halbe Stunde nach Abpfiff. Der Trainer darf sich in dieser Zeit weder im Innenraum noch in den Umkleidekabinen, im Spielertunnel oder im Kabinengang aufhalten. Im gesamten Zeitraum darf er mit der Mannschaft weder unmittelbar noch mittelbar in Kontakt treten.