Motorradfahrer nach Unfall mit Helikopter in Klinik geflogen

Ein Motorradfahrer ist so schwer verletzt worden, dass er mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen wurde. (Symbolbild)

Leimbach - Ein 64 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Zusammenprall mit einem Auto im Wartburgkreis so schwer verletzt worden, dass er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen wurde.

Eine 74-jährige Autofahrerin übersah laut Polizei den Mann an einer Kreuzung in Kaiseroda, einem Ortsteil vom Leimbach, und erfasste ihn mit ihrem Wagen. Die Frau sei bei dem Unfall am Dienstag leicht verletzt worden.