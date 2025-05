Wittenberge - Ein 38 Jahre alter Mann ist bei seiner Arbeit im Landkreis Prignitz tot aufgefunden worden. Laut Polizei könnte es sich um einen Arbeitsunfall handeln. Der Vorfall habe sich bei Sandstrahlarbeiten auf einem Betriebsgelände in Wittenberge ereignet, hieß es. Ein Mitarbeiter habe den Mann am Dienstagnachmittag in der Arbeitshalle leblos aufgefunden. Reanimationsversuche blieben erfolglos.

Die genaueren Umstände seien bislang nicht geklärt. Die Ermittlungen der Polizei zum Tod des Mannes laufen.