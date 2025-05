In der Nacht steht plötzlich eine ehemalige Lagerhalle in Reichenbach in Flammen. Die Löscharbeiten laufen derzeit noch.

Reichenbach - In einer ehemaligen Lagerhalle in Reichenbach ist ein Brand ausgebrochen. In der Nacht auf Mittwoch geriet das Abriss-Gebäude aus bislang unbekannten Gründen in Brand, so ein Sprecher der Polizei. Verletzt wurde dabei niemand. Etwa 50 Feuerwehrleute sind im Einsatz. Immer wieder flammen Brandherde auf, so der Sprecher. Die Löscharbeiten laufen demnach noch. Ein Brandursachenermittler der Polizei sei aber bereits vor Ort.