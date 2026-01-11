Dauerfrost, Glatteis und gefrierender Regen: In Niedersachsen und Bremen bleibt das Wetter auch zu Wochenbeginn winterlich und unbeständig.

Hannover/Bremen - In Niedersachsen und Bremen herrschen zu Beginn der Woche Dauerfrost und Glatteis.

Der Sonntag startet mit einem Wechsel aus neblig-trübem Wetter und teilweise Sonne bei winterlichen Temperaturen zwischen minus 2 und minus 7 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilt. In der Nachts schneit es und es kommt zu mäßigem bis strengen Frost bei minus 4 bis minus 14 Grad. Im Westen besteht die Gefahr von gefrierendem Regen. An der See herrscht ein zunehmend starker Südostwind.

Weiterhin gefrierender Regen und Glättegefahr im Osten

Auch zum Wochenstart schneit es weiter, gefolgt von gefrierendem Regen und einer daraus resultierenden erheblichen Glatteisgefahr. Gegen Mittag taut die Glätte etwas ab. Die Temperaturen pendeln sich zwischen minus 1 und 5 Grad ein. An der See herrscht ein weiterhin starker bis stürmischer Südostwind. In der Nacht zum Dienstag besteht im Osten weiterhin die Gefahr von gefrierendem Regen und Glatteis.

„Auf Dienstag wird die Frostluft und die Glättegefahr weitestgehend in den Osten verdrängt“, teilt ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes der dpa mit. Es bleibt jedoch weiterhin auch im Westen trüb mit zeitweise Regen, der bis in die Nacht anhält, und Temperaturen von Ost nach West zwischen 3 und 7 Grad tagsüber und 1 bis 4 Grad nachts.

Der Regen hält sich bis zur Mitte der Woche und wird von milden Temperaturen bis 9 Grad begleitet. Im höheren Bergland kann es am Mittwoch zu böigem Wind kommen.