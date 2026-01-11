In Coswig brennt der Dachstuhl eines Reihenhauses. Ein Bewohner wird verletzt, die Löscharbeiten dauern lange. Was die Polizei zum Schaden sagt.

Die Löscharbeiten zogen sich über mehrere Stunden und dauerten bis Samstagabend. (Symbolbild)

Coswig - Beim Brand eines Dachstuhls in einem Reihenhaus in Coswig (Landkreis Wittenberg) ist eine Person leicht verletzt worden. Ein 81 Jahre alter Hausbewohner versuchte nach Angaben der Polizei zunächst selbst, den Brand zu löschen. Er habe dadurch eine Rauchvergiftung erlitten.

Die Löscharbeiten hätten sich über mehrere Stunden bis Samstagabend hingezogen. Zeitweise musste die Bundesstraße 187 voll gesperrt werden. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf einen mittleren fünfstelligen Betrag.