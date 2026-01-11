Das heftige Winterwetter sorgt erneut für Schulausfälle. Diesmal sind nicht Schnee und Sturm der Grund, sondern eine Warnung vor heftigem Glatteis. Wo fällt der reguläre Unterricht aus?

In Teilen Niedersachsens als auch in Bremen wird auch am Montag der Präsenzunterricht ausgesetzt. (Archivbild)

Hannover/Bremen - Der reguläre Schulunterricht fällt auch am Montag für viele Kinder, Jugendliche und Erwachsene in den Bundesländern Niedersachsen und Bremen aus. Grund ist eine Warnung vor unwetterartigem Glatteis. Bei spiegelglatten Straßen kann der Weg zur Schule riskant werden, Schulbusse fahren vielerorts nicht.

Mitunter gibt es Distanzunterricht – vor allem für Berufsschüler und -schülerinnen. Ob Lehrkräfte ihre Klassen per Video-Schalte unterrichten, entscheiden vielerorts die Schulen selbst. Für die Jahrgänge bis zur zehnten Klasse müssen niedersächsische Schulen eine Notbetreuung organisieren. Folgende Landkreise und kreisfreie Städte haben Schulausfälle angekündigt:

Region Hannover

Stadt Hannover

Stadt Oldenburg

Landkreis Oldenburg

Landkreis Peine

Landkreis Wesermarsch

Landkreis Hildesheim

Landkreis Cuxhaven

Landkreis Hameln-Pyrmont

Stadt Wilhelmshaven

Landkreis Leer

Landkreis Stade

Landkreis Aurich

Landkreis Göttingen

Stadt Göttingen

Landkreis Rotenburg/Wümme

Landkreis Vechta

Landkreis Nienburg/Weser

Stadt Emden

Landkreis Wittmund

Landkreis Friesland

Stadt Delmenhorst

Landkreis Celle

Landkreis Ammerland

Landkreis Cloppenburg

Landkreis Diepholz

Stadt Bremerhaven

In Niedersachsen treffen die Landkreise und kreisfreien Städte die Entscheidung, ob der Unterricht witterungsbedingt ganz oder in Teilen ausfällt. Um das aktuelle Wetter zu berücksichtigen, passiert das laut Kultusministerium meist am Vorabend oder am frühen Morgen des Schultags. Eine Vorgabe des Landes, bis wann die Schulen und Kommunen die Entscheidung mitteilen sollen, gibt es nicht.