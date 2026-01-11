Rodelnde Kinder, Hobbysportler mit Ski oder Snowboards und Biathlon: Am Wochenende kamen Winterfans auf ihre Kosten. Es gab aber auch gefährliche Situationen. Zum Wochenstart kann es kritisch werden.

Der Thüringer Wald lockt mit vielen Möglichkeiten, um sich beim Skifahren, Langlaufen oder Rodeln den Sonntag aktiv zu gestalten.

Erfurt/Oberhof - Nach einem Wintersonntag mit teils strahlend blauem Himmel droht ab Montag Gefahr durch Glatteis. Im ganzen Land seien zum Wochenbeginn mitunter erhebliche Beeinträchtigungen auf allen Verkehrswegen durch Glatteis zu erwarten, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit.

Nach einer Nacht mit Dauerfrost und Tiefstwerten zwischen minus 10 und minus 15 sowie lokal von bis zu minus 20 Grad soll es zum Wochenstart zunächst schneien. Der Schnee gehe im Tagesverlauf in Regen über, der auf dem Boden gefrieren könne. Teils sei mit massiven Auswirkungen durch Glatteis zu rechnen. Aufgrund der Aussichten sprechen die Meteorologen auch von einer gebietsweisen Unwettergefahr bis in die Nacht zu Dienstag hinein.

Störungen im Bahnverkehr

Schon am Samstag hatte sich das winterliche Wetter teils erheblich auf den Bahnverkehr auch in Thüringen ausgewirkt: Unter anderem waren am wichtigen Bahnknotenpunkt Erfurt einige Weichen wegen der eisigen Temperaturen nicht mehr funktionsfähig gewesen. Das hatte laut Bahnsprechern zu Störungen und Umleitungen im Fernverkehr geführt. Fast bundesweit war es infolge des Wetters zu Beeinträchtigungen im Bahnfernverkehr gekommen.

Etliche Unfälle, aber keine größeren Probleme

Am Wochenende blieb zumindest ein aufgrund des Winterwetters erwartetes Chaos aus, auch wenn es laut Polizei immer wieder zu Unfällen mit kurzzeitigen Sperrungen und teils mit verletzten Personen und erheblichen Blechschäden kam.

So geriet etwa eine 22-Jährige am Sonntagmorgen mit ihrem Auto bei Hirschberg im Saale-Orla-Kreis ins Schleudern. Der Wagen kam von der Straße ab und auf der Beifahrerseite zum Liegen. Die Feuerwehr musste die angegurtete junge Frau aus dem Auto befreien, so die Polizei. Sie blieb unverletzt, der Wagen erlitt einen Totalschaden.

Suche nach Vermissten bei Eiseskälte

Die eisigen Verhältnisse machten zudem eine Suche nach einer Vermissten besonders dramatisch: Die Polizei und andere Helfer suchten nach einer seit Samstag vermissten Klinikpatientin aus Mühlhausen. Als Beamten schließlich mit einem Jagdpächter in einem Geländefahrzeug die verschneiten Wege durch ein Waldstück absuchten, fanden sie die stark unterkühlte Frau am (Sonntag-)Morgen. Die 48-Jährige kam in ein Krankenhaus.

Wintersporttreiben von Thüringer Wald bis Erfurt

Derweil zeigte sich der Winter zum Wochenabschluss für viele Rodel- und Sportfans von seiner besten Seite. Mit Schneehöhen von laut Regionalverbund Thüringer Wald bis zu 40 Zentimetern lockte das Mittelgebirge etliche Menschen zum Skifahren, Langlauf und Wandern in die Wintersportgebiete. Zum mehrtägigen Biathlon-Weltcup nach Oberhof kamen laut Veranstalter etwa 49.700 Fans.

Aber auch außerhalb der traditionellen Thüringer Wintersportgebiete nutzten die Menschen den Schnee für Freizeitvergnügen: Familien mit Kindern, aber auch Jugendliche und Erwachsene rodelten auf Schlitten und anderen Gefährten die weißen Hänge in den Parks von Erfurt hinunter.