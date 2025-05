Hannover - Nach einem Verhandlungsmarathon im Tarifkonflikt des Kfz-Handwerks gibt es nach Angaben der IG Metall eine Einigung in Niedersachsen. Es gibt „mehr Geld, mehr Gerechtigkeit und endlich mehr Zeit zum Durchatmen“, wie die Gewerkschaft mitteilte. Der erzielte Abschluss trage den besonderen Belastungen im Werkstattalltag Rechnung. Die Tarifkommission der IG Metall habe mit überwältigender Mehrheit zugestimmt.

Die Ergebnisse im Überblick:

2,3 Prozent mehr Geld zum 1. Juli sowie überproportionale 80 Euro mehr für Auszubildende

weitere 3,3 Prozent mehr Geld und Ausbildungsvergütung ab dem 1. August 2026

Einführung einer Entlastungskomponente „WorkFlex+“, die eine Wahlmöglichkeit des Beschäftigten auf zusätzlich fünf freie Tage pro Jahr schafft

Die Gewerkschaft bezeichnet die Einführung einer Entlastungskomponente als Novum in der Branche. Diese Wahloption zwischen Geld oder Freizeit sei eine Reaktion auf die Situation in den Werkstätten. Viele Beschäftigte wünschten sich nicht nur mehr Geld, sondern auch mehr Zeitsouveränität, heißt es weiter. Die neue Regelung sei ein konkreter Schritt in Richtung Entlastung und eine bessere Vereinbarkeit von Leben und Beruf.

Was ursprünglich gefordert wurde:

Wie in anderen Ländern auch forderte die IG Metall in Niedersachsen 6,5 Prozent mehr Geld, 170 Euro für die Auszubildenden und eine wirksame Entlastungskomponente. Die Arbeitgeber hätten in den beiden vorangegangenen Verhandlungsrunden kein Angebot vorgelegt.

Ziehen die anderen Länder mit?

Nach Angaben der Gewerkschaft arbeiten in Niedersachsen rund 50.000 Menschen in rund 4.500 Kfz-Betrieben. Der Tarifvertrag habe eine Laufzeit bis zum 31. Mai 2027. Es handelt es sich aber nicht um einen klassischen Pilotabschluss, der nun zu automatischer Übernahme führt. In den anderen Tarifgebieten stünden zum Teil noch individuelle Regelungspunkte zwischen Tarifparteien an.