Radebeul - Die IG Metall verlangt eine klare Änderung der Wirtschaftspolitik. „Für einen erfolgreichen Wandel braucht das Land eine ausgebaute industrielle und soziale Infrastruktur. Sparprogramme sind jetzt fatal“, erklärte Nadine Boguslawski, Vorstandsmitglied im IG Metall Bezirk Berlin-Brandenburg-Sachsen. Man brauche massive öffentliche und private Investitionen in erneuerbare Energien, ökologische und neue Technologien.

IG Metall: „Es ist 5 vor 12“

„Nur mit Erhalt und Schaffung von Arbeitsplätzen kann der Wandel ökologisch und sozial werden“, betonte Boguslawski. Man vermisse in diesem Wahlkampf Fragen und Antworten zur Zukunft der Industrie. Jeder Beschäftigte brauche eine Perspektive auf einen gut abgesicherten Arbeitsplatz mit Tarifvertrag. Dringende Entscheidungen für Industrie, Arbeitsplätze und das Land müssten jetzt getroffen und umgesetzt werden, hieß es: „Es ist 5 vor 12.“

Bund und Wirtschaft sollen massives Investitionsprogramm auflegen

„Wir fordern von der nächsten Bundesregierung und den Unternehmen ein massives Investitionsprogramm. Wir müssen unsere Technologieführerschaft in Europa verteidigen und ausbauen, um so Wohlstand und gute Arbeit zu sichern“, betonte IG Metall-Bezirksleiter Dirk Schulze. Gerade in Ostdeutschland habe man in den vergangenen Jahren bedeutende industriepolitische Erfolge erzielt. Sie dürften nicht gefährdet werden.

Entwicklung schlägt auch auf Region im Elbtal durch

Laut Stefan Ehly, Erster Bevollmächtigter IG Metall Dresden und Riesa, schlägt der Mangel an notwendigen Entscheidungen auch auf die hiesige Region voll durch. „Energieintensive Unternehmen wissen nicht, wie sie die Gas- und Stromkosten noch finanzieren sollen, der Automotive-Bereich strauchelt gefährlich und unsere Infrastruktur ist in einem desaströsen Zustand.“ Es gelte jetzt Geld in die Hand zu nehmen und in Brücken für die Zukunft zu investieren.

Für den 15. März mobilisiert die IG Metall für einen bundesweiten industriepolitischen Aktionstag, der unter anderem auch in Leipzig stattfindet.