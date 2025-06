Scheeßel - Mit Punkrock der Band #HurricaneSwimTeam startet am Freitag (15.00 Uhr) in Scheeßel eine der größten deutschen Open-Air-Musikveranstaltungen. Bis Sonntag werden beim Hurricane-Festival im Landkreis Rotenburg zehntausende Menschen erwartet. Pro Tag sind nach Veranstalterangaben 78.000 Tickets verfügbar. Viele Musikfans zelten auf dem Gelände. Bands aus dem In- und Ausland werden erwartet. Darunter ist die US-Punkband Green Day, der Rapper Apache 207, die Sängerin Nina Chuba, die Indieband Jeremias und die britische Band The Prodigy, wie der Veranstalter FKP Scorpio mitteilte.