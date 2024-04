Magdeburg - Milde Temperaturen und durchschnittliche Sonnenstunden haben das Wetter im April in Sachsen-Anhalt bestimmt. Mit einer Mitteltemperatur von 10,7 Grad war der Monat „viel zu mild“, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag mitteilte. In Quedlinburg wurde zudem eine Tropennacht zwischen dem 6. und 7. April verzeichnet, dabei lag der nächtliche Tiefstwert bei 20 Grad. Die Regenmenge von 39 Liter pro Quadratmeter erreichte in dem Bundesland fast den Referenzwert von 43 Liter pro Quadratmeter. Damit lag der Wert knapp 10 Prozent darunter. Nach Angaben des DWD blickte die Sonne in 148 Stunden durch, damit wurde ein leichter Rückgang im Vergleich zum vieljährigen Mittel gemessen.