Flammen im Kyffhäuserkreis: Eine Frau entkommt unverletzt, doch der Schaden am Wohngebäude und in der Werkstatt geht insgesamt in die Hunderttausende.

Feuerwehr und Polizei waren nach einem Brand in einem Wohn- und Werkstattgebäude in Hemleben im Einsatz. (Symbolbild)

An der Schmücke - In Hemleben (Kyffhäuserkreis) ist am Morgen ein Wohngebäude mit angrenzender Tischlerwerkstatt in Brand geraten. Eine Frau wurde vorsorglich medizinisch untersucht, blieb jedoch unverletzt, wie die Polizei mitteilte. Der Sachschaden liegt im niedrigen sechsstelligen Bereich. Das liege den Angaben zufolge vor allem an den zerstörten Maschinen in der Tischlerei. Die Brandursache ist unklar, die Kriminalpolizei ermittelt.