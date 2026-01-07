Die Situation am Berliner Arbeitsmarkt hat sich zum Jahresende etwas aufgehellt. Grundsätzlich bleibt die Stimmung aber angespannt.

Berlin - Die Arbeitslosigkeit ist in Berlin im Dezember etwas zurückgegangen. 216.327 Menschen waren in der Hauptstadt im letzten Monat des Jahres arbeitslos gemeldet, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit mitteilte. Das waren 1.640 Arbeitslose weniger als im November. Im Vergleich zum Dezember des Vorjahres stieg die Zahl hingegen deutlich um 11.601.

„In Berlin hat sich der Arbeitsmarkt zum Jahresende zwar ganz

leicht aufgehellt, aber die Lage bleibt anspruchsvoll“, teilte die neue Chefin der Regionaldirektion Berlin-Brandenburg, Carina Knie-Nürnberg, mit. „Die Arbeitslosigkeit ist im Dezember etwas gesunken, liegt aber weiterhin über dem Niveau des Vorjahres.“

Die Arbeitslosenquote lag mit 10,1 Prozent weiter über der 10-Prozent-Marke. Im Vergleich zum November ging sie um 0,1 Punkte zurück. Verglichen mit dem Vorjahresmonat stieg sie hingegen um 0,4 Punkte.