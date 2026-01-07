Trotz Schnee, Eis und anhaltender Minusgrade ist die Nacht in Niedersachsen und Bremen nach ersten Angaben weitgehend störungsfrei verlaufen. Vorsicht ist dennoch weiterhin geboten.

Hannover/Bremen - Trotz winterlicher Straßenverhältnisse mit Schnee und Eis ist die Nacht in Niedersachsen und Bremen nach ersten Erkenntnissen vielerorts unfallfrei verlaufen. Nach Angaben von Polizei- und Feuerwehrstellen in beiden Bundesländern waren am Morgen zunächst keine nennenswerten wetterbedingten Unfälle oder Einsätze bekannt. Auf den Straßen war wenig Verkehr unterwegs, neuer Schneefall blieb in vielen Regionen aus.

Keine größeren Einschränkungen

Der bereits liegende Schnee hielt sich aufgrund der anhaltenden Minusgrade jedoch. Glätte war örtlich möglich. Einschränkungen wegen des Winterwetters zeichneten sich am frühen Morgen jedoch nicht ab: Es gab weder größere Straßensperrungen noch Meldungen über witterungsbedingte Schulausfälle oder Störungen im Bahnverkehr.