Er wurde gern für Charterfahrten gebucht, ist derzeit aber reparaturbedürftig. Wann der 1933 gebaute Triebwagen wieder auf die Strecke geht, hängt auch von den Finanzen ab.

Wernigerode - Ein historischer Schatz der Harzer Schmalspurbahnen (HSB) steht wegen notwendiger Reparaturarbeiten derzeit still. Der Triebwagen „T1“ wurde 1933 in Dessau gebaut und ist das älteste dieselbetriebene Fahrzeug der HSB, wie ein Sprecher in Wernigerode erklärte. Das Achsgetriebe sei ausgebaut und an einen Spezialisten geschickt worden. Man warte auf das Angebot. „Technisch ist das sicher lösbar.“ Die Frage nach dem Aufwand sei noch nicht beantwortet. Das Unternehmen befindet sich in der Umstrukturierung, Geld ist knapp.

Der „T1“ ist das letzte erhaltene Fahrzeug der ehemaligen Gernrode-Harzgerode-Eisenbahn-Gesellschaft. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden viele Fahrzeuge des Bahnunternehmens als Reparationsleistungen abgegeben. Der Triebwagen überstand diese Zeit, weil er in einem Lokschuppen versteckt war.