Verdi ruft Mitarbeiter in Zella-Mehlis zum Streik auf. Autofahrer auf der A71 müssen am Donnerstag mit gesperrten Fahrspuren rechnen. Warum die Gewerkschaft mehr Gehalt fordert.

Zella-Mehlis - Autofahrer müssen in dieser Woche an der Tunnelkette durch den Thüringer Wald auf der A71 mit Einschränkungen rechnen. Grund ist eine „Streikwoche“ der Gewerkschaft Verdi in den laufenden Tarifverhandlungen bei der Autobahn GmbH des Bundes. Nach Gewerkschaftsangaben sind am Donnerstag Mitarbeiter der Zentralen Betriebsleitstelle Zella-Mehlis zum befristeten Arbeitskampf aufgerufen.

Daher komme es an diesem Tag in den Tunneln Rennsteig, Hochwald, Alte Burg und Berg Bock durch Sperrungen von Fahrspuren in beiden Richtungen zu Einschränkungen, hieß es. Eine komplette Sperrung der Tunnel werde es aufgrund des Warnstreiks jedoch nicht geben, da Notdienste vereinbart worden seien.

Verdi fordert für die rund 14.000 Beschäftigten der Autobahn GmbH sieben Prozent mehr Gehalt, mindestens aber 300 Euro monatlich mehr. Nach zwei Terminen biete der Arbeitgeber mit 29 Monaten eine viel zu lange Laufzeit des Tarifvertrages an. Zudem werde ein Mindestbetrag abgelehnt, der die unteren Lohngruppen stärken würde. Die Autobahn GmbH strebt in der dritten Verhandlungsrunde am 25. und 26. Februar „einen ausgewogenen Abschluss“ an.