Rund 81.000 Menschen sind in Sachsens Kreativwirtschaft tätig. Mit einer Millionen-Förderung soll ihre Arbeit langfristig gestärkt und besser vernetzt werden.

Leipzig - Das Kompetenzzentrum „Kreatives Sachsen“ erhält vom Wirtschaftsministerium eine institutionelle Förderung. Minister Dirk Panter (SPD) übergab einen Bescheid über 1,38 Millionen Euro. Bisher wurde die Netzwerkstelle als Projekt gefördert. Durch die neue Art der Förderung erhalte sie eine langfristige, planbare Perspektive, teilte das Ministerium mit.

„Kreatives Sachsen“ unterstützt seit 2017 Akteurinnen und Akteure der Kultur- und Kreativwirtschaft in Sachsen. Die Servicestelle bietet Beratungen an und sorgt für Sichtbarkeit und Vernetzung.

Die Branche sei wichtig für Sachsen, erklärte das Wirtschaftsministerium. In zwölf Teilbereichen von Architektur über Design und Kunsthandwerk bis hin zu Software/Games arbeiteten rund 81.000 Menschen.