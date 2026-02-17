Ein Linienbus stößt beim Wenden mit einem Lastwagen zusammen. Der Busfahrer wird schwer verletzt, Fahrgäste sind zum Unfallzeitpunkt keine an Bord.

Sondershausen - Bei einem missglückten Wendemanöver ist ein Busfahrer in Sondershausen schwer verletzt worden. Laut Polizei wollte der Fahrer eines Linienbusses am Dienstagmorgen wenden und stieß dabei mit einem Lastwagen zusammen, der in diesem Moment zum Überholen ansetzte.

Bei dem Zusammenstoß wurde die Fahrerkabine schwer beschädigt. Der Busfahrer konnte von Rettungskräften befreit werden und kam in ein Krankenhaus. In dem Bus saßen zum Unfallzeitpunkt keine Fahrgäste.