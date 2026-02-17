Wegen eines technischen Defekts brennt in Göttingen eine Produktionshalle aus. Der Schaden geht in die Millionen. Zwei Mitarbeiter werden leicht verletzt.

Göttingen - Bei einem Großbrand auf einem Firmengelände in Göttingen ist ein Schaden in Millionenhöhe entstanden. Zudem wurden zwei Mitarbeiter leicht verletzt. Die 42 und 62 Jahre alten Männer wurden am Montagabend in eine Klinik gebracht, konnten das Krankenhaus aber wieder verlassen, wie die Polizei mitteilte.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen ist von einem technischen Defekt an einer der Produktionsanlagen als Brandursache auszugehen, wie es weiter hieß. Das Feuer war am Montagabend während laufender Arbeiten in einer Produktionshalle ausgebrochen, das Gebäude geriet in Vollbrand. Aus den Produktionsmaschinen trat eine größere Menge Hydrauliköl aus. Die Halle mitsamt den darin befindlichen Maschinen wurde größtenteils zerstört. Die Löscharbeiten dauerten bis zum frühen Dienstagmorgen.