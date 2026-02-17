Um den Schaden an der „Neuwerk“ zu reparieren, muss das Schiff von der Ostsee rüber in die Nordsee. Dafür soll nun ein anderes Schiff vor Rügen beim Eisbrechen helfen.

Das Mehrzweckschiff „Neuwerk“ hat einen Schaden an einem der Hauptgeneratoren. (Archivbild)

Mukran/Stralsund - Das Mehrzweckschiff „Neuwerk“ des Bundes muss zur Reparatur nach Cuxhaven an die Nordseeküste. Noch am Dienstag werde das Schiff mit reduzierter Leistung aus Rostock aufbrechen, teilte eine Sprecherin des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamts (WSA) in Stralsund auf Nachfrage mit. Am vergangenen Freitag war bei der „Neuwerk“ vor Rügen ein Defekt festgestellt worden, das Schiff konnte daher dort nicht länger zum Eisbrechen eingesetzt werden.

In Cuxhaven soll dann der Schaden an einem der Generatoren der Hauptmaschine behoben werden. Nach Informationen des NDR muss die Maschine für die Reparatur ausgebaut werden.

„Mellum“ auf dem Weg nach Rügen durch den Nord-Ostsee-Kanal

Bis die „Neuwerk“ repariert ist, soll das Mehrzweckschiff „Mellum“ zum Eisbrechen eingesetzt werden, es ist dafür bereits auf dem Weg nach Rügen. Am Dienstagnachmittag befand sich die „Neuwerk“ laut der Tracking-Website Vesselfinder auf dem Nord-Ostsee-Kanal.

Voraussichtlich am Mittwochvormittag soll das Schiff dann den Hafen Mukran erreichen, um ab dem Abend zusammen mit dem gecharterten Schlepper „VB Bremen Fighter“ das Eis im Fahrwasser zu brechen. Die Anfahrt von Schiffen zum LNG-Terminal auf Rügen ist derzeit wegen des Eises gestört.

Währenddessen wartet der LNG-Tanker „Minerva Amorgos“ laut WSA weiterhin draußen auf der eisfreien Ostsee. Das Schiff sei nur eingeschränkt für die derzeit herrschenden Eisbedingungen ausgelegt, hieß es.