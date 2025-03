In der vergangenen Saison standen sich die Frauen von Hertha und Union noch in der Regionalliga gegenüber.

Berlin - Hertha BSC richtet die Mädchen- und Frauenfußball-Abteilung neu aus. Die Kooperation mit Hertha 03 Zehlendorf wird dabei in zwei Bereiche aufgeteilt, wie Hertha BSC mitteilte. Die Teams der U13, der U15, der U17, der U20 sowie der 1. Frauen werden dem Leistungssportgedanken unterworfen und finden ihre Heimat in Westend. Dagegen werden die Mannschaften der U11, der U13 II, der U15 II, der U17 II sowie die 3. Frauen ab der kommenden Spielzeit vom Kooperationspartner in Zehlendorf betreut – werden aber weiterhin von den Charlottenburgern unterstützt.

„Um unsere Frauen und Mädchen als gleichberechtigten und erfolgreichen Teil unserer Hertha-Familie weiter zu etablieren, brauchen wir professionellere Strukturen“, sagte Anne Noske, stellvertretende Präsidentin von Hertha BSC, „dieser Schritt ist ein wichtiger Bestandteil des Prozesses.“

Fünf Punkte Rückstand in Regionalliga

Dank der Kooperation mit Hertha 03 Zehlendorf spielen die 1. Frauen in der drittklassigen Regionalliga und weisen vor Beginn der Rückrunde in der Nordost-Staffel fünf Punkte Rückstand auf die beiden führenden Vereine RB Leipzig II und Viktoria Berlin auf. Nur der Meister qualifiziert sich für die Relegationsspiele zum Aufstieg in die zweite Liga.

Nach Union und Viktoria ist Hertha der dritte Berliner Verein, der sich im Frauenfußball professionalisiert. Union ist in der vergangenen Spielzeit in die zweite Liga aufgestiegen und befindet sich aktuell auf Durchmarschkurs. Viktoria hatte sich 2022 neu aufgestellt und wollte innerhalb von fünf Jahren die Bundesliga erreichen.