Berlin - Hertha BSC muss im Heimspiel der 2. Fußball-Bundesliga gegen Hannover 96 auf mehrere Stammkräfte verzichten. Der linke Außenverteidiger Michal Karbownik fehlt wegen Knieproblemen. Marton Dardai und Marten Winkler müssen wegen muskulärer Probleme passen. Trainer Pal Dardai bietet dafür am Freitagabend Andreas Bouchalakis und Ibrahim Maza in der Startelf im Olympiastadion auf. Deyovaisio Zeefuik rückt wohl auf die Position von Karbownik in der Vierer-Abwehrkette. Die Berliner haben wie die Gäste aus Hannover vier Spieltage vor dem Saisonende keine realistische Chance mehr auf den Bundesliga-Aufstieg.