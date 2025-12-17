Die Beratungen über den Thüringer Haushalt gehen in die entscheidende Phase. Der Landtag startete die Generaldebatte. Klar ist bereits: Es gibt höhere Ausgaben, als die Regierung plante.

Erfurt - Thüringens Landesausgaben fallen in den kommenden Jahren um rund 300 Millionen Euro höher aus als von der Regierung geplant. Die Mehrausgaben von 140,5 Millionen Euro im Jahr 2026 und von 159,5 Millionen Euro im Jahr 2027 seien das Ergebnis der Verhandlungen in den vergangenen Wochen, sagte der Vorsitzende des Haushaltsausschusses, Maik Kowalleck (CDU), im Landtag. Das Parlament begann mit der Generaldebatte zum Thüringer Doppelhaushalt. Beschlossen werden soll er am Donnerstag.

Die Landesausgaben sollen nun mehr als 14,8 Milliarden Euro im kommenden Jahr betragen. 2027 sind mehr als 15,1 Milliarden Euro vorgesehen. Die Ausgaben kann die Landesregierung nur mit neuen Schulden finanzieren - insgesamt sind es rund 1,4 Milliarden Euro, davon allein 867 Millionen Euro im nächsten Jahr.

Der Haushaltsausschuss des Landtags gab grünes Licht für die Entscheidung über den Doppelhaushalt - allerdings mit einer Reihe von Änderungen, die von der Regierungskoalition sowie der oppositionellen Linken beantragt wurden. Insgesamt gab es nach Angaben von Kowalleck rund 340 Korrekturwünsche.