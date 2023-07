Saalfelden - Nicolo Tresoldi hat Fußball-Zweitligist Hannover 96 vor einer Niederlage im ersten Spiel im Rahmen des Trainingslagers in Österreich gegen die SpVgg Unterhaching bewahrt. Der 18-Jährige erzielte am Mittwoch in Saalfelden beide Treffer zum 2:2 in dem Maximal-Test über 120 Minuten für die Niedersachsen. Nach der Führung für den Drittliga-Aufsteiger aus Bayern durch Matthias Fetsch (58.) und Aaron Keller (93.) war der Stürmer in der 97. und 114. Minute erfolgreich.

Die Pause vor der letzten halben Stunde musste verlängert werden, da über Saalfelden ein Gewitter mit Starkregen tobte. 96-Trainer Stefan Leitl nutzte den Test und tauschte nach den ersten 60 Minuten einmal komplett durch.