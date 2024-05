Halle - Der Hallesche FC hat die große Chance verpasst, aus eigener Kraft noch den Klassenerhalt in der dritten Liga zu schaffen. Die Schützlinge von Trainer Stefan Reisinger verloren am Sonntag gegen die SpVgg Unterhaching mit 0:1 (0:0) und stehen damit zwei Spieltage vor dem Saisonende kurz vor dem Gang in die Regionalliga. Das entscheidende Tor für die Gäste gelang Patrick Hobsch in der 63. Minute. Durch die 20. Saisonniederlage haben es die Saalestädter verpasst, in der Tabelle zumindest vorübergehend an Waldhof Mannheim vorbeizuziehen und den Abstand auf Arminia Bielefeld, dem kommenden Gegner am vorletzten Spieltag, auf einen Punkt zu verkürzen.

Die Gastgeber starteten von 10 273 Zuschauern couragiert in die Partie und kreierten mehrere verheißungsvolle Gelegenheiten. Dominic Baumann (9.) scheiterte per Kopf an Gäste-Keeper René Vollath. Meris Skenderovic (14., 21.) und Tunay Deniz (33.) verfehlten das Unterhachinger Gehäuse. Den Schuss von Julian Eitschberger (31.) blockte Unterhachings Verteidiger Raphael Schifferl im Torraum ab.

Nachdem Baumann (56.) die nächste große Chance zur halleschen Führung versiebte, lag der Ball nach dem ersten gefährlichen Angriff der Unterhachinger plötzlich im HFC-Gehäuse. Maurice Krattenmacher ging auf der rechten Seite auf und davon, bediente Hobsch, der das Leder über Halles Schlussmann Sven Müller überlegt ins Tor lupfte. Die Gastgeber waren nach dem Gegentreffer sichtlich geschockt und entwickelten anschließend kaum noch Torgefahr. Skenderovic (69., 82.) jagte den Ball zweimal deutlich am gegnerischen Tor vorbei.