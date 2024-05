Güllelaster kippt in Graben: Fahrer unverletzt

Harpstedt - Ein Güllelaster ist am Montag in Harpstedt (Landkreis Oldenburg) rechts von der Fahrbahn abgekommen und in einen Graben gekippt. Der 27-jährige Fahrer blieb unverletzt, wie die Polizei mitteilte. Sowohl die Sattelzugmaschine als auch der Anhänger kippten um. Die Straße sei dort relativ schmal, sodass schon eine kleine Unaufmerksamkeit des Fahrers ausreiche, um ein Gespann von der Fahrbahn abkommen zu lassen, sagte ein Polizeisprecher. Gülle lief keine aus. Bevor der Sattelzug aufgerichtet werden konnte, musste sie umgepumpt werden. Die Kreisstraße zwischen Winkelsett und Harpstedt musste gesperrt werden. Die Höhe des entstandenen Schadens sei noch unklar.