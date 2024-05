Jena - Mitglieder einer teils mit Sturmhauben maskierten Gruppe haben einen 16-Jährigen in Jena mit Schlägen und Tritten malträtiert. Der Jugendliche sei in der Nacht zum Samstag mit der etwa zehnköpfigen Gruppe aneinandergeraten, teilte die Polizei am Sonntag mit. Einige sollen dann auf ihn eingeschlagen und ihn getreten haben.

Die unbekannten Täter steckten laut Polizei auch das Handy ein, das dem jungen Mann aus der Tasche fiel, danach flüchteten sie. Das Opfer wurde vor Ort in einem Krankenwagen behandelt, musste aber nicht ins Krankenhaus. Zu einem möglichen Motiv wollte sich die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen nicht äußern. Sie sucht nun nach Zeugen.