Training für den Ernstfall. Spezialkräfte der sächsischen Polizei sollen in einer Übung bewaffnete Täter unter Kontrolle bringen.

Großübung der Polizei an der Bobbahn in Altenberg

Altenberg - Die sächsische Polizei bereitet sich auf den Ernstfall vor. Seit dem Vormittag läuft auf dem Gelände der Rennschlitten- und Bobbahn in Altenberg eine große Übung. Dabei trainieren speziell für lebensbedrohliche Einsatzlagen ausgebildete Beamte der Polizei Sachsen, der Bereitschaftspolizei Sachsen und der Bundespolizei die Ergreifung bewaffneter Täter, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Sie werden dabei von der Feuerwehr und Rettungskräften unterstützt.

Nach dem Übungsszenario müssen Besucher der Sportanlage vor den Tätern geschützt werden. Mit Blick auf mögliche Befürchtungen in der ortsansässigen Bevölkerung verwies die Polizei darauf, dass keine reale Gefährdung bestehe. Man wolle nur das Zusammenwirken der verschiedenen am Einsatz beteiligten Kräfte üben. Es seien weit mehr als 100 Beamte vor Ort. Das Übungsgebiet ist abgesperrt. Mit dem Ende der Übung sei am frühen Nachmittag zu rechnen, hieß es.