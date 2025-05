Berlin - Die Pokal-Experten Henry-Jon Crosthwaite und Kevin Lankford haben den BFC Dynamo zum Gewinn des Berliner Landespokals geschossen. Der 22 Jahre alte Angreifer Crosthwaite erzielte im Finale im Mommsenstadion beim 2:0 (1:0)-Erfolg des Fußball-Regionalligisten gegen Außenseiter Eintracht Mahlsdorf den Führungstreffer (21. Minute). Nach der Gelb-Roten Karte für Mahlsdorfs Anton Kanther (63.) erhöhte der eingewechselte Lankford (78.).

Der BFC qualifizierte sich durch seinen insgesamt achten Erfolg im Berliner Cup-Wettbewerb für die erste Runde im DFB-Pokal (15.-18. August). Dann geht es für die Mannschaft von Trainer Dennis Kuhtrieb in einem Heimspiel gegen ein gesetztes Team aus der Bundesliga, 2. Bundesliga oder einen der Top-Vier aus der 3. Liga. Auch finanziell lohnt sich der Erfolg: Gut 200 000 Euro sind als Startprämie zu erwarten.

Torschützen mit erstaunlicher Pokalbilanz

Das Besondere beim Finale: Für Crosthwaite und Lankford war es jeweils schon der vierte Erfolg in einem Landespokal - und das jeweils für vier verschiedene Vereine.

Crosthwaite gewann in seiner noch jungen Karriere den Wettbewerb bereits 2021 im Landesverband Rheinland mit TuS Rot-Weiß Kobenz, 2023 in Baden mit dem FC Astoria Walldorf und 2024 in Sachsen-Anhalt mit dem Halleschen FC. Lankford triumphierte 2021 mit Wehen-Wiesbaden und 2024 mit Kickers Offenbach in Hessen und 2023 mit Viktoria Köln in Mittelrhein.

Der BFC Dynamo war 2021 letztmals als Berliner Landessieger im DFB-Pokal dabei, scheiterte aber in der ersten Runde klar am VfB Stuttgart (0:6).

Mahlsdorf kann noch aufsteigen

Der Erfolg tröstet nun über das mäßige Abschneiden mit Platz acht in der Regionalliga Nordost hinweg. Oberligist Mahlsdorf kann sich mit einem Erfolg gegen den BFC Preußen am kommenden Sonntag noch den Aufstieg in die vierte Liga sichern.

Gegen Mahlsdorf hatte der favorisierte BFC vor der beachtlichen Kulisse von 8.400 Zuschauern im ausverkauften Mommsenstadion Probleme, seiner Favoritenrolle gerecht zu werden. Crosthwaites Treffer nach einem Konter war die einzige nennenswerte Torchance in der ersten Halbzeit.

Mahlsdorf kontrollierte sogar über weite Strecken das Spiel, konnte sich aber auch kaum gefährliche Möglichkeiten erspielen. Spätestens mit dem Tor des ehemaligen US-Juniorennationalspielers Lankford war die Partie entschieden.