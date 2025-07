An Autobahnbaustellen sind die Fahrspuren oft sehr schmal. Bei Ferch verliert ein Fahrer die Kontrolle – und schnell sind weitere Fahrzeuge involviert.

Fünf Fahrzeuge waren an dem Unfall auf der A10 beteiligt. (Symbolbild)

Ferch - Auf der A10 am Dreieck Potsdam sind in einer Baustelle fünf Fahrzeuge zusammengestoßen. Ein 64-jähriger Verletzter wurde mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht, die Autobahn in Fahrtrichtung Magdeburg für die Bergungsarbeiten mehrere Stunden gesperrt.

Wie ein Polizeisprecher sagte, hatte zwischen Ferch (Potsdam-Mittelmark) und dem Autobahndreieck ein Autofahrer mit dem 64-Jährigen als Beifahrer die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Sein Auto berührte einen Lastwagen auf der Nebenspur. Es kam zur Karambolage, an der ein weiterer Lastwagen, ein Kleintransporter und noch ein Auto beteiligt waren. Die Unfallursache ist noch unklar.