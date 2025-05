Nach Messerangriff in Hamburg: Unterbringung angeordnet

Die Polizei ist im Einsatz am Tatort.

Hamburg - Nach dem Messerangriff am Hamburger Hauptbahnhof mit 18 Verletzten hat ein Haftrichter die Unterbringung der 39 Jahre alten Verdächtigen angeordnet. Der Unterbringungsbefehl laute auf versuchten Totschlag in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung in 15 Fällen, teilte die Polizei mit.