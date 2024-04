Halle - Im aktuellen Schuljahr 2023/24 haben in Sachsen-Anhalt 20.178 junge Frauen und Männer eine Ausbildung an einer Berufsschule angefangen. Fast die Hälfte von ihnen erhielten hier den theoretischen Teil ihrer dualen Berufsausbildung, teilte das Statistische Landesamt am Mittwoch in Halle mit. Von den insgesamt 9843 Schülerinnen und Schülern an den Teilzeitberufsschulen hatten etwa 58 Prozent einen mittleren Abschluss, 20 Prozent einen Hauptschulabschluss und 16 Prozent eine Hochschul- oder Fachhochschulreife. Über ein Abgangszeugnis ohne Abschluss verfügten rund 2 Prozent. Zu den berufsbildenden Schulen gehören auch Berufsfachschulen, Fachschulen und die Fachgymnasien.