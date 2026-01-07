Originale Marmorskulpturen aus dem 17. und 18. Jahrhundert sind im Großen Garten Dresden künftig sicher untergebracht. Führungen durchs Depot sind geplant.

Einige Skulpturen aus dem Bestand des Großen Gartens können aufgrund ihres Alters oder ihres Zustandes nicht mehr im Freien aufgestellt werden. (Archivbild)

Dresden - Der Große Garten in Dresden hat ein neues Skulpturendepot. Der Neubau dient dem Schutz und der Aufbewahrung des wertvollen Bestandes der Parkanlage, der etwa originale Marmorskulpturen der italienischen Bildhauer Antonio Corradini und Pietro Balestra auf dem 17. und 18. Jahrhundert umfasst, wie der Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement mitteilte. Werke, die wegen ihres Alters und Zustandes nicht mehr aufgestellt werden können, sollen dort untergebracht werden.

Das Depot ist etwa 32 Meter lang und 11 Meter breit. Auf 280 Quadratmetern finden 130 Skulpturen, Gipsabgüssen und zahlreiche Fragmente Platz. Durch eine große Fensterwand an der Nordseite können Besucher die im Inneren aufgestellten Werke betrachten. Weitere Objekte befinden sich in einem Schwerlastregal an der Rückwand.

Zukünftig ist geplant, das Depot zu bestimmten Anlässen oder auf Anfrage des Betreibers Schlösserland Sachsen in Form von Führungen der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Die Baukosten beliefen sich auf 2,2 Millionen Euro. Die Gelder stammen aus dem sächsischen Haushalt.