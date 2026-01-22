Auf dem Gelände baute sich NS-Propagandaminister Goebbels eine Villa, zu DDR-Zeiten gab es dort eine Hochschule. Nun kämpft die Feuerwehr gegen Flammen.

Wandlitz - Auf dem geschichtsträchtigen Bogensee-Areal mit der Goebbels-Villa nördlich von Berlin ist ein Großbrand ausgebrochen. Zeugen hätten am Mittwochabend Rauchentwicklung aus einem Gebäude auf dem Areal im brandenburgischen Wandlitz gemeldet, teilte die Polizei mit.

„Die Kameraden der Feuerwehr bekämpften erst einen Brand im Dachstuhl, der später auf das komplette Gebäude übergriff. Die Löscharbeiten dauern seither an und sind bis jetzt nicht abgeschlossen.“

Auf dem Bogensee-Areal mit diversen Gebäuden hatte sich einst NS-Propagandaminister Joseph Goebbels ein Landhaus bauen lassen, das Gebäude steht allerdings nach Polizeiangaben nicht in Brand.

Zu DDR-Zeiten gab es dort eine Hochschule der Freien Deutschen Jugend (FDJ), nach der Wende ein Kongresszentrum. Seit dem Jahr 2000 ist das Areal ungenutzt und verfällt.

Nach bisherigen Erkenntnissen sei bei dem Feuer niemand zu Schaden gekommen, hieß es in der Mitteilung. Die Polizei habe ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und habe erste Zeugen identifizieren können.