Ein Mann versucht sich einer Kontrolle zu entziehen. Als die Beamten ihn stellen, fällt nicht nur sein Drogenkonsum auf. Auch bei seinem Wagen geht es nicht mit rechten Dingen zu.

Halle/Saale - Ein 32-Jähriger ist in Halle (Saale) berauscht mit seinem Kleintransporterfahrer vor der Polizei geflohen. Die Beamten hatten den Wagen eigenen Angaben zufolge in der Nacht kontrollieren wollen, als der Mann anstatt anzuhalten, auf das Gas drückte. Nach kurzer Verfolgung stellten sie den offenbar mit Drogen berauschten Mann nahe der Hemingwaystraße. Ein Test darauf fiel positiv aus, hieß es weiter. Daraufhin fiel den Beamten auf, dass der Transporter nicht zugelassen war und gestohlene Kennzeichen besaß. Nun läuft ein Ermittlungsverfahren.