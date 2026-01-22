Die nächste Hürde ist genommen. Der Wechsel von Starstürmer Edin Dzeko zum FC Schalke 04 steht ganz kurz bevor.

Gelsenkirchen - Jetzt fehlt nur noch die Unterschrift: Edin Dzeko hat den Medizincheck beim FC Schalke 04 nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur bestanden. Dem Wechsel des früheren Bundesliga-Torschützenkönigs von der AC Florenz zum Tabellenführer der 2. Fußball-Bundesliga steht also nichts mehr im Wege.

Dzeko war 2009 mit dem VfL Wolfsburg deutscher Meister geworden und im Januar 2011 zu Manchester City gewechselt. Der Stürmer spielte zudem für die AS Rom, Inter Mailand, Fenerbahce Istanbul und zuletzt Florenz. Dort kam er aber kaum noch zum Einsatz.