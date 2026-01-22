Suchtkranke Straftäter werden im Maßregelvollzug Bernburg behandelt. Ist die Therapie weit fortgeschritten, können die Patienten in einen offenen Bereich wechseln. Der hat nun einen Neubau bekommen.

Bernburg - In Bernburg (Salzlandkreis) ist ein neues Gebäude für den offenen Maßregelvollzug für suchtkranke Straftäter entstanden. Der Bau, in den das Land Sachsen-Anhalt 8,3 Millionen Euro investiert hat, ersetzt eine bisherige Zwischenlösung aus Containern, wie das Sozialministerium mitteilte. Hier könnten in Zukunft bis zu 30 Patienten untergebracht werden, deren Therapie schon weit fortgeschritten ist und deren Entlassung bevorsteht.

Die Männer und Frauen versorgen sich in Wohngruppen selbst, gehen tagsüber arbeiten oder absolvieren eine Ausbildung. Zu bestimmten Zeiten müssen die Patienten im offenen Maßregelvollzug zurück sein. Sie werden von zusammen 17 Pflegekräften und 8 Sozialarbeitern begleitet, wie es in Bernburg bei der feierlichen Übergabe des Gebäudes hieß.

Entstanden sind fünf Wohneinheiten mit jeweils sechs Patientenzimmern sowie zusätzliche Räume für therapeutische Angebote und Freizeitaktivitäten. Damit werde der schrittweise Übergang in ein selbstständiges Leben ohne weitere Straftaten unterstützt, betonte das Sozialministerium. Der Neubau wurde nach der Errichtung eines Hochsicherheitszaunes im Herbst 2022 rund um den Maßregelvollzug in Bernburg nötig.

Im Maßregelvollzug in Bernburg gibt es derzeit 179 Plätze für die Besserung und Sicherung suchtkranker Straftäter. Damit ein Gericht die Unterbringung im Maßregelvollzug beschließt, muss ein Zusammenhang zwischen Sucht und Tat festgestellt worden sein. Voraussetzung ist zudem, dass eine hinreichend konkrete Aussicht auf einen Therapieerfolg besteht und dass mit der Behandlung weitere Straftaten vermieden werden können.