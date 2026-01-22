Rund 250.000 Beschäftigte in Sachsen bekommen seit Jahresbeginn mehr Geld. Besonders viele Frauen profitieren von der Mindestlohnerhöhung.

Kamenz - Rund 250.000 Menschen in Sachsen profitieren von der zum Jahreswechsel in Kraft getretenen Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohns. Das geht aus einer Verdiensterhebung aus dem April vergangenen Jahres hervor, teilte das Statistische Landesamt in Kamenz mit. Demnach hätten rund 15 Prozent der Beschäftigungsverhältnisse im Land zu diesem Zeitpunkt unter dem jetzigen Mindestlohnniveau von 13,90 Euro gelegen. Insgesamt ergebe sich eine Steigerung der Verdienstsumme um 18 Millionen Euro.

Frauen sind nach Angaben der Statistiker besonders oft betroffen - hier sind 16 Prozent der Beschäftigungsverhältnisse in Sachsen von der Mindestlohnerhöhung betroffen. Bei Männern waren es demnach 13 Prozent.

Die Zahlen des Statistischen Landesamtes liegen deutlich unter den Schätzungen des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB). Dieser hatte zuletzt im Oktober geschätzt, dass rund 359.000 Beschäftigte in Sachsen durch die Mindestlohnerhöhung mehr Geld erhalten.