Berlin/Potsdam - Die Woche in Berlin und Brandenburg bleibt auch zum Ende hin herbstlich grau. Dabei soll es laut Deutschem Wetterdienst (DWD) jedoch nur wenig regnen. Auch die Temperaturen bleiben mild.

Am Freitag dominieren Wolken den Tag. Es gibt vereinzelt Windböen sowie Sprühregen. Zumeist bleibt es jedoch trocken und lockert zum Teil über den Tag hinweg etwas auf. Die Temperaturen erreichen 15 bis 17 Grad. In der Nacht sinken die Werte auf 13 bis 11 Grad.

Das Wochenende bleibt ebenfalls grau: Die Sonne kann sich kaum hinter den Wolken hervor kämpfen. Die Temperaturen liegen bei milden Werten bis 16 Grad. Vereinzelt gibt es einzelne Schauer, sonst bleibt es trocken. In der Nacht kühlt es auf bis zu 7 Grad ab.