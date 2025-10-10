Die BR Volleys zeigen gute Frühform. Besonders zwei US-Amerikaner sorgen für einen imposanten Start.

Hildesheim - Titelverteidiger BR Volleys hat sich im Ligacup mit einem überzeugenden Sieg gegen die Energiequelle Netzhoppers Königs Wusterhausen den Halbfinal-Einzug gesichert. Der Rekordmeister aus Berlin gewann in Hildesheim 3:0 (25:18, 25:21, 25:15) gegen den Konkurrenten aus Brandenburg.

Der Ligacup findet wie in den letzten Jahren kurz vor dem Saisonstart in der Bundesliga statt. In diesem Jahr sind acht Bundesligisten dabei. Der Kader des Hauptstadtclubs ist wegen der WM erst seit einer Woche komplett. Das Team von Trainer Joel Banks zeigte trotzdem gute Frühform. Besonders Jake Hanes, wertvollster Spieler der letzten Saison, und Neuzugang Nolan Flexen sorgten im ersten Satz für klare Verhältnisse.

In der Folge rotierte Banks dann etwas durch. Der Meister blieb souverän. Im Halbfinale treffen die Volleys am Samstag (19.00 Uhr/Dyn) auf den Sieger zwischen Giesen und Herrsching. Für die Netzhoppers steht ein Platzierungsspiel an.