Glatte Straßen haben in Sachsen mehrere Verletzte gefordert. Sowohl Auto- als auch Radfahrer kamen in Dresden und Radebeul durch die Glätte ins Rutschen.

Dresden - Mehrere Menschen sind bei Unfällen auf glatten Straßen in Sachsen verletzt worden. Eine 88-Jährige stürzte am Montagvormittag mit ihrem Fahrrad auf einer glatten Straße in Radebeul und kam schwer verletzt ins Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. In Dresden stürzten am Montagmorgen gleich vier Radfahrerinnen und Radfahrer wegen der Glätte und wurden laut Polizei leicht verletzt.

Ebenfalls in der Landeshauptstadt kam am Montag ein 36-Jähriger mit seinem Auto von der glatten Straße ab und fuhr gegen einen Baum, wie es hieß. Ein 37-Jähriger prallte demnach mit seinem Auto gegen ein Schild. Beide Fahrer wurden leicht verletzt.

Glück im Unglück hatte ein Autofahrer in Radebeul: Er stieß beim Abbiegen auf der winterlichen Straße mit seinem Wagen gegen ein Schild - blieb aber unverletzt. Die Polizei appelliert, auf glatten Straßen besonders vorausschauend zu fahren und genug Abstand zu halten.